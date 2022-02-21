Челябинск, 21 февраля, 2022, 09:26 — ИА Регнум. В Челябинской области от COVID-19 излечились ещё 4979 человек. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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К 21 февраля выздоровели уже 208 868 пациентов. А выявили с начала пандемии 261 981 заразившегося коронавирусом.

Больных COVID-19 выявлено 44 976 человек. А скончались от ковида ещё 19 граждан.