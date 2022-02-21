Москва, , 09:26 — REGNUM В 2022 году рост ВВП России может составить 2,8% вместо ранее предполагаемых 3%. Именно на такой уточненный промежуточный прогноз предлагают ориентироваться в Минэкономразвития при оценке роста российский экономики. Об этом со ссылкой на федерального чиновника и источник в правительстве РФ сообщает газета «Ведомости».

Экономика Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Отмечается, что уточнённые показатели обсуждались на совещании по экономическим вопросам с президентом России Владимиром Путиным. В настоящее время Минэкономики направило предложения по пересмотру прогноза социально-экономического развития на 2022−2024 годы в правительство и администрацию главы государства.

Как пояснил федеральный чиновник, уточнение оценки на 2022 год не связано с ухудшением прогноза роста российской экономики. По его словам, показатель предлагается скорректировать из-за более высоких, чем ожидалось, темпов ВВП в 2021 году.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что, несмотря на сложную ситуацию, российская экономика показала хороший результат в 2021 году. По оценке Минэкономразвития, ВВП страны вырос на 4,6%. Он отметил, что таким образом отечественная экономика не только полностью скомпенсировала спад 2020 года, но и превысила докризисный уровень.

По данным Росстата, рост экономики России за 2021 год составил 4,7%. Таким образом рост ВВП России оказался самым значительным с 2008 года, когда он составил 5,2%.

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