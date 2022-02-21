Санкт-Петербург, , 09:37 — REGNUM В Санкт-Петербурге ожидается снег, переходящий в мокрый снег, и порывистый ветер вечером из-за прихода циклона «Антония». Об этом 21 февраля сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Следы на мокром снегу Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В город на Неве придёт очередной североатлантический циклон, который иностранные синоптики именуют по-разному. В Великобритании ему дали имя «Франклин», а в Германии — «Антония».

Температура воздуха в Петербурге в понедельник, 21 февраля, составит от 0 до +2 градусов, а в Ленобласти от — 2 до +3 градусов. Действие циклона, помимо выпадения новых осадков и образования облачности, приведёт к гололедице на дорогах. Ветер будет иметь юго-восточное, южное направление и достигнет 5−10 м/с.

Специалист отметил, что в ночь с понедельника на вторник будет также ветрено, а осадки местами будут сильнее. Также ожидается мокрый снег.

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