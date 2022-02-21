Ярославль, 21 февраля, 2022, 09:31 — ИА Регнум. В Ярославле полиция изъяла у задержанного мужчины более килограмма синтетического наркотика. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД России по Ярославской области.

76.мвд.рф Анализ изъятого у мужчины вещества

42-летнего мужчину задержали со свёртком порошкообразного вещества. Ещё 80 таких пакетов были найдены полицией в тайнике. Общий вес составил 95 грамм, однако и это было не всё.

«В ходе дальнейшей работы в результате обыска в квартире по месту жительства мужчины полицейскими изъято более 1 кг 200 г порошкообразного вещества. Изъятое направлено в экспертно-криминалистический центр УМВД России по Ярославской области. В результате проведенного исследования установлено, что в свертках находился синтетический наркотик — производное метилэфедрона», — разъяснили в пресс-службе ярославской полиции.

Сейчас правоохранители возбудили уголовное дело. Мужчине грозит до двадцати лет лишения свободы.