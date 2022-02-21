Горно-Алтайск, , 09:24 — REGNUM Регионального оператора по обращению с отходами в Республике Алтай привлекли к ответственности за нарушений при вывозе мусора из Горно-Алтайска. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры региона.

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Ранее в ходе проверок сотрудники надзорного ведомства выявили неоднократное нарушение норм директором регоператора — АУ «Кызыл-Озек-Сервис».

"В результате несвоевременного вывоза твердых коммунальных отходов было допущено переполнение мусорных контейнеров на территории города Горно-Алтайска, что привело к распространению отходов на прилегающей к контейнерам территории и последующему захламлению улиц», — отметили в ведомстве.

По итогам проверок против директора было возбуждено дело об административном правонарушении. 17 февраля постановление прокурора рассмотрел главный санврач республики. В результате начальнику оператора назначено наказание в виде штрафа.

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