Якутск, 21 февраля 2022, 09:32 — REGNUM Неопределённость с Донецкой и Луганской народными республиками длится с 2014 года, и с тех порт ситуация усугубилась. Об этом заявил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM 21 февраля политолог из Якутии Андрей Данилов.
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Он считает, что ситуацию не нужно было доводить до той точки, в которой она сейчас находится. По мнению Андрея Данилова, зона влияния России распространялась по договорам с НАТО на бывшие союзные республики.
Как сообщало ИА REGNUM, украинские силовики обстреливают населённые пункты ДНР и ЛНР. Жители этих территорий эвакуируются в Россию.