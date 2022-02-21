Москва, 21 февраля, 2022, 09:22 — ИА Регнум. В понедельник, 21 февраля, в столице России ожидается облачная погода. Температура воздуха в городе составит +1… +3 °C. Об этом 21 февраля рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Оттепель

«Сегодня облачно, временами небольшие осадки. Плюс 1−3 градуса в Москве, по области — от минус 1 до плюс 4 градусов», — приводит его слова РИА Новости.

Также синоптик добавил, что юго-западный порывистый ветер будет дуть со скоростью 5−10 м/с, атмосферное давление понизится и будет составлять 733 мм рт. столба.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 февраля ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в Москве на нынешней неделе воздух днем будет прогреваться до плюс пяти градусов.