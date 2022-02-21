Москва, 21 февраля, 2022, 09:20 — ИА Регнум. На портале поставщиков Москвы появился новый информационный спецпроект — теперь предприниматели могут узнать о мерах поддержки бизнеса и полезных онлайн-сервисах в разных регионах России, сообщается на портале мэра столицы.

Mos.ru Электронные услуги для бизнеса на «Портале поставщиков»

На страницах спецпроекта предприниматели смогут найти информацию о том, какие онлайн-инструменты могут помочь им в развитии своего дела. С помощью фильтров можно отобрать сервисы, действующие в регионе или актуальные для конкретного направления.

Бизнесменам доступны онлайн-сервисы, которые помогают найти инвестора, пройти бесплатное бизнес-обучение, разобраться в налоговых льготах, получить выписку из Единого государственного реестра юрлиц и др. Пока в спецпроекте представлено 13 регионов России.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве количество товаров в электронном каталоге портала поставщиков насчитывается более 1,5 млн позиций.

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