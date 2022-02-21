Войны не будет — эксперт о ДНР и ЛНР
Якутск, 21 февраля, 2022, 09:26 — ИА Регнум. Ситуация, которая разворачивается сейчас вокруг Луганской и Донецкой народных республик, странная. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM 21 февраля высказал политолог из Якутии Андрей Данилов. Напряжённость обстановки он видит в том числе в неизвестности — непонятно, начнутся боевые действия или нет.
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Он считает, что этот конфликт нужно срочно урегулировать и прекратить, в том числе, возможно, путём пересмотра минских соглашений, заключения новых договорённостей на взаимовыгодных условиях или создания буферной зоны.
Эксперт также подчеркнул, что напряжение может негативно повлиять на курс рубля и отразится на экономике России, Украины, других стран. Андрей Данилов вспомнил танковое противостояние на контрольно-пропускном пункте «Чарли» между восточным и западным Берлином, когда танки выстраивались с каждой стороны и были готовы открыть огонь, но Хрущёв поступил мудро, отведя советские танки от границы, не довёл ситуацию до открытого конфликта.
Как сообщало ИА REGNUM, 21 февраля украинские силовики обстреляли с применением запрещённой Минскими соглашениями артиллерии село Заиченко, находящееся на территории Донецкой Народной Республики (ДНР). Ранее под обстрел попали три жилых дома в селе Красный Яр Луганской Народной Республики (ЛНР).