Якутск, 21 февраля, 2022, 09:26 — ИА Регнум. Ситуация, которая разворачивается сейчас вокруг Луганской и Донецкой народных республик, странная. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM 21 февраля высказал политолог из Якутии Андрей Данилов. Напряжённость обстановки он видит в том числе в неизвестности — непонятно, начнутся боевые действия или нет.

Vladimir Yaitskiy Донецк

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«Но я склоняюсь к той версии, что скорее всего войны не будет, потому что капиталы всех стран, участвующих в процессе эскалации и мирного урегулирования, очень сильно связаны. Главный посыл — это недопущение войны, по крайней мере среди тех сторон, которые непосредственно в этом участвуют — Россия, Украина, ДНР и ЛНР. Да и вообще никому не нужна в центре Европы такая ситуация», — отметил Андрей Данилов.

Он считает, что этот конфликт нужно срочно урегулировать и прекратить, в том числе, возможно, путём пересмотра минских соглашений, заключения новых договорённостей на взаимовыгодных условиях или создания буферной зоны.

Эксперт также подчеркнул, что напряжение может негативно повлиять на курс рубля и отразится на экономике России, Украины, других стран. Андрей Данилов вспомнил танковое противостояние на контрольно-пропускном пункте «Чарли» между восточным и западным Берлином, когда танки выстраивались с каждой стороны и были готовы открыть огонь, но Хрущёв поступил мудро, отведя советские танки от границы, не довёл ситуацию до открытого конфликта.

«Пока у нас нет возможности вести серьёзную наступательную войну, и это не соответствует нашей военной доктрине, насколько я понимаю. Там прописано, что мы охраняем свои границы и союзников, наступательная война — не в наших приоритетах. Война не выгодна ни одной из сторон, я считаю, что война не должна случиться и не случится», — отметил политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 февраля украинские силовики обстреляли с применением запрещённой Минскими соглашениями артиллерии село Заиченко, находящееся на территории Донецкой Народной Республики (ДНР). Ранее под обстрел попали три жилых дома в селе Красный Яр Луганской Народной Республики (ЛНР).