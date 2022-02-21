Белгород, 21 февраля 2022, 09:30 — REGNUM Белгородская область постарается создать все условия и помочь беженцам из Донбасса, заявил 21 февраля губернатор Вячеслав Гладков.
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Глава региона заверил, что власти не намерены сокращать расходные обязательства 2022 года и постараются выполнить все намеченные планы.
Как сообщало ИА REGNUM, на базе регионального Красного креста организован пункт приёма гуманитарной помощи для вынужденных переселенцев из ДНР и ЛНР.
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