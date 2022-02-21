Белгород, , 09:30 — REGNUM Белгородская область постарается создать все условия и помочь беженцам из Донбасса, заявил 21 февраля губернатор Вячеслав Гладков.

Вячеслав Гладков Belregion.ru

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Глава региона заверил, что власти не намерены сокращать расходные обязательства 2022 года и постараются выполнить все намеченные планы.

«Чисто по-человечески, я думаю, вы со мной согласитесь, мы не можем безучастно остаться в стороне к той крайне тяжёлой ситуации, в которой оказались дети, женщины, старики, люди, которые проживают в ЛНР и ДНР. Поэтому, конечно, окажем помощь тем, кто прибудет на территорию Белгородской области, и постараемся создать все условия и сделать всё, что в наших силах, чтобы помочь им в эту крайне трудную минуту. Людям, которым сейчас крайне тяжело, мы окажем соседскую помощь. И постараюсь вас информировать о том, что происходит, по мере прибытия беженцев на территорию Белгородской области», — рассказал подписчикам губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, на базе регионального Красного креста организован пункт приёма гуманитарной помощи для вынужденных переселенцев из ДНР и ЛНР.

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