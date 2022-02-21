Джонсон и Макрон признали необходимость выполнения Минских соглашений
Лондон, 21 февраля, 2022, 09:19 — ИА Регнум. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил президенту Франции Эммануэлю Макрону, что «обязательства» российского лидера Владимира Путина говорят о том, что он готов участвовать в поиске дипломатического решения кризиса вокруг Украины. Об этом говорится в сообщении канцелярии премьер-министра Великобритании.
Также отмечается, что обязательства Путина перед Макроном были долгожданным признаком того, что российский лидер, возможно, все еще готов участвовать в поиске дипломатического решения.
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Как сообщало ИА REGNUM, 20 февраля премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступил с утверждением, что план «вторжения» России на Украину уже «начал реализовываться» в определенном смысле.
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