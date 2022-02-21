Эр-Рияд, , 09:16 — REGNUM Правительство Саудовской Аравии открывает вакансии для работников из Индонезии, сообщает CNN Indonesia.

Индонезия (сс) Prayitno

По крайней мере, 8 миллионов вакансий в Саудовской Аравии доступны для соискателей из Индонезии, особенно для медицинского персонала, медсестер, акушерок и врачей.

«Есть восемь миллионов вакансий для профессионального сектора и три миллиона для неформального сектора», — говорится в заявлении посольства Индонезии в Саудовской Аравии.

Помимо медицинского персонала, Саудовская Аравия также нуждается в учителях.

Как сообщало ИА REGNUM, Индонезия выражает сожаление по поводу решения суда в Малайзии об освобождении работодателя, который поработил индонезийского рабочего и не выплачивал зарплату более 9 лет.

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