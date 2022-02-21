Токио, 21 февраля, 2022, 09:16 — ИА Регнум. Большой смысл для того, чтобы ослабить напряжённость ситуации вокруг Украины, имела телефонная беседа премьер-министра Японии Фумио Кисиды и президента России Владимира Путина. Об этом 21 февраля заявил глава японского правительства во время своего выступления в парламенте этой страны.

(сс) 首相官邸ホームページ Фумио Кисида

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Как указал Кисида, власти Японии продолжают свою работу со всеми заинтересованными странами в ситуации вокруг Украины и в первую очередь — с Москвой и Киевом.

«Основываясь на понимании того, что нашей стране также необходимо продолжать усилия для ослабления напряженности, мы провели телефонный разговор с Путиным», — добавил он.

Также премьер-министр Японии отметил, что в этой ситуации, по его мнению, нужно искать устраивающий все заинтересованные стороны путь решения с помощью дипломатических усилий, а не с помощью одностороннего изменения статус-кво.

«Невозможно предсказать развитие ситуации, но вместе с другими странами Япония хочет сыграть свою роль в продолжении дипломатических усилий для ослабления напряженности. Для этого этот телефонный разговор имел большой смысл», — уточнил Кисида.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что премьер-министр Японии Фумио Кисида намерен принять участие во встрече лидеров стран «Большой семерки» (G7) в формате онлайн, запланированной на 24 февраля.