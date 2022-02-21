Пермь, , 09:14 — REGNUM В Пермском крае с начала массовой вакцинации, по состоянию на утро 21 февраля, первую антиковидную прививку сделали 1 млн 166 тыс. жителей, что составляет 58,4% от всего взрослого населения. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

Вакцинация Скрин иллюстрации министерства здравоохранения Калужской области «ВКонтакте»

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За неделю (14−20 февраля) впервые прививки сделали почти 3 тыс. человек, ревакцинированы 8 тыс. пермяков. В целом к повторной вакцинации приступили 239,1 тыс. жителей края. Завершили курс иммунизации 223,8 тыс. граждан.

Среди подростков прививку сделали более 1,4 детей. Это составляет 67,2% от поступившей вакцины «Спутник-М».

Добавим, за период иммунизации на территорию Пермского края поступило 1 815 874 комплектов вакцины: 1 362 793 — «Спутник V», 346 806 — «Спутник Лайт», 84 620 — «ЭпиВакКорона», 19 495 — «КовиВак», 2 160 — «Спутник-М».