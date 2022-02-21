Санкт-Петербург, , 09:15 — REGNUM Сотрудники полиции Санкт-Петербурга по «горячим следам» задержали приезжего мужчину, который в лифте напал на 88-летнего композитора Александра Колкера, попытался его задушить и ударил ножом. Мотивы преступника устанавливаются.

Как сообщили в полиции, нападение на пожилого композитора произошло 20 февраля в лифте одного из жилых домов, расположенных на набережной Черной речки в Приморском районе Петербурга.

В результате оперативных мероприятия личность и местонахождение злоумышленника установили по горячим следам. Подозреваемый был задержан в одном из хостелов. Им оказался 46-летний житель Южно-Сахалинска.

«Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, устанавливается возможная причастность задержанного к совершению других преступлений», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.