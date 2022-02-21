Ташкент, 21 февраля, 2022, 09:14 — ИА Регнум. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев во время посещения одного из районов в Ташкенте высказал свое мнение о председателях махалли (главы местного самоуправления граждан) и подчеркнул, что «старое время закончилось».

Иван Шилов ИА REGNUM Шавкат Мирзиёев

Отметим, что вся территория Узбекистана разделена на махалли во главе с махаллинскими комитетами.

В частности, президент страны указал на традицию по организации утренних поминальных и свадебных угощений.

«Ни одна богатая страна не раздает в четыре утра плов по 1 тысяче килограммов, а мы соревновались, кто приготовит больше», — заявил Шавкат Мирзиёев, слова которого цитирует Подробно.уз.

Президент Узбекистана подчеркнул, что «старое время закончилось и стране не нужны председатели махалли, которые только ходят на свадебные и памятные мероприятия».

«Здесь сидят люди, которым больше всего доверяет президент — председатели махалли. Мы создали министерство, придали импульс развития сфере, аккумулировали опыт за пять лет реформ. Вы можете сравнить, какими были пять лет назад и кем стали сегодня. Как бы горько ни было, каждый должен ответить для себя на этот вопрос — как изменилось отношение людей к вам по результатам работы, благоустройству улиц, посещению и оказанию помощи семьям. Это справедливый вопрос», — подчеркнул Мирзиёев.

Он добавил, что «теперь председатель махалли должен постоянно работать над собой, сам генерировать инициативы». «Если этого не сделать, это будет предательством нашей политики», — подчеркнул глава Узбекистана.