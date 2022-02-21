Киев, 21 февраля, 2022, 09:14 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский выступает за признание Россией Донецкой и Луганской Народных Республик. Об этом со ссылкой на источники, близкие к офису украинского лидера, сообщает «Страна.ua».

Цитата из к/ф «Слуга народа 3». реж Алексей Кирющенко. 2019. Украина Зеленский

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Издание отмечает, что такой сценарий был бы выгоден Киеву, потому что позволит отказаться от выполнения Минских соглашений.

«Признание Россией республик [в администрации президента Украины] считают очень хорошим вариантом, так как это похоронит столь нелюбимые украинскими властями Минские соглашения», — отмечают собеседники издания.

По их словам, у Зеленского нет желания продвигаться по Минску-2.

«Наоборот, есть желание тянуть процесс до тех пор, пока Россия не признает ЛДНР и проблема, таким образом, решится сама собой», — подчеркнул источник.

Собеседники также утверждают, чтокиевские власти не планируют вести переговоры с ДНР и ЛНР, а также не хотят вносить изменения в конституцию об их особом статусе.

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«Обострение в Донбассе можно использовать как повод отсрочить исполнение обязательств, которые Зеленский давал Шольцу, и заявить, что до нормализации обстановки ничего не будет», — резюмировал один из собеседников.

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Как сообщало ИА REGNUM, 20 февраля президент Украины Владимир Зеленский обсудил с французским лидером Эммануэлем Макроном ситуацию в Донбассе и пути деэскалации конфликта на востоке Украины. В разговоре украинский лидер указал на необходимость немедленно ввести режим тишины в Донбассе, а также поддержал безотлагательный созыв Трёхсторонней контактной группы.