Якутск, 21 февраля, 2022, 09:22 — ИА Регнум. Нужно действовать так, чтобы обстрел ДНР и ЛНР прекратился. Главной задачей ради блага жителей этих территорий политолог из Якутии Андрей Данилов назвал стабилизацию обстановки и недопущение эскалации конфликта, сообщает корреспондент ИА REGNUM 21 февраля.

Цитата из к/ф «Коридор бессмертия». Реж. Фёдор бессмертия. 2019. Россия После обстрела

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«Политики должны договориться каким-то образом об отводе войск и прекращении огня. Тогда и беженцы смогут вернуться домой. А сейчас — конечно, тем, кто приехал в Россию, надо помогать. Этим уже, как я понимаю, заняты общественные организации, политические партии, различные фонды, государственные и муниципальные структуры», — сказал эксперт.

Он подчеркнул, что пока обстановка вокруг Луганской и Донецкой народных республик только нагнетается, и опасность для людей становится всё серьёзнее. Хотя, на протяжении предыдущих восьми лет обстрелы тоже проходили постоянно, напомнил политолог.

«Главное, не допустить эскалации конфликта ещё больше, чем сейчас, отвести войска от границ, поступить мудро. Никому не выгодна эта война», — подчеркнул Андрей Данилов.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 февраля началась эвакуация мирных жителей республик Донбасса. В Россию приехали 53 тыс. человек.