Ульяновск, 21 февраля, 2022, 09:12 — ИА Регнум. Ульяновская область может принять для единовременного размещения порядка 700 человек из регионов Донбасса. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора по итогам расширенного совещания.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

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Открывая обсуждение, губернатор Алексей Русских отметил, что приграничные регионы России не справятся с «потоком беженцев в одиночку». По его словам, «наша обязанность — помочь в организации приёма и размещения людей на своей территории».

Речь идёт не только о временном размещении, но и организации питания, медицинской и гуманитарной помощи. Особое внимание будет уделено детям.

По предварительным данным, в настоящее время Ульяновская область может единовременно принять и разместить на базе гостиниц, санаториев, медицинских и социальных учреждений около 700 человек.

Кроме того, руководителям районов и городов поручено предусмотреть создание пунктов временного размещения.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 18 февраля началась эвакуация мирных жителей с территорий Луганской и Донецкой народных республик. Первой приняла граждан Ростовская область, три поезда беженцев прибыли в Воронежскую область. Отмечалось, что более 60% прибывающих в пункты временного размещения — дети.