Саратов, , 09:14 — REGNUM В Саратовской области на этой неделе ожидается прибытие порядка 500 человек, вынужденно покинувших территории Донецкой Народной Республики (ДНР) и Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом заявил председатель регионального правительства Роман Бусаргин.

Флаг Саратовской области

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С его слов, на первом этапе планируется принять 500 человек. Для оказания помощи эвакуированным в Саратовской области организован оперативный штаб, возглавляемым вице-губернатором.

На местах поручено организовать проживание, медобслуживание, оказание психологической помощи, с учетом прибытия несовершеннолетних, который смогут продолжить обучение.

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев 21 февраля провел оперативное совещание по приему мирных жителей ДНР и ЛНР.

Для оперативной организации приема граждан поручено ввести режим ЧС на территории Саратовской области. Региональному министерству труда и социальной защиты необходимо обеспечить проживание беженцев. За каждым объектом, в которых разместятся жители ДНР и ЛНР, закрепят ответственных. Облминздраву поставлена задача по обеспечению эвакуированных необходимым медицинским сопровождением. Минобразованию области требуется организовать учебный процесс для детей, приехавших из Донецка и Луганска.

Ранее ИА REGNUM сообщало, с 21 февраля в Пензенской области для органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС введен режим чрезвычайной ситуации в связи необходимостью оказания всесторонней помощи для прибывающих граждан ДНР и ЛНР.

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