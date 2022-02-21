Сургут, Югра, , 09:11 — REGNUM В Сургуте (ХМАО) приостановлены тренировки в Центре адаптивного спорта (ЦАС) из-за в дефектов несущих металлоконструкций здания. Об этом говорится в официальном релизе ЦАС Югры.

Команда по баскетболу ЦАС Югры /www.csi-ugra.ru

По итогам обследования здания Центра адаптивного спорта комиссией принято решение ограничить доступ посетителей в учреждение и провести экспертизу металлоконструкций здания.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, семеро спортсменов из Центра адаптивного спорта Югры вошли в сборную России, которая примет участие в зимних Параолимпийских играх в Пекине в марте 2022 года.

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