Сургут, Югра, 21 февраля, 2022, 09:11 — ИА Регнум. В Сургуте (ХМАО) приостановлены тренировки в Центре адаптивного спорта (ЦАС) из-за в дефектов несущих металлоконструкций здания. Об этом говорится в официальном релизе ЦАС Югры.

/www.csi-ugra.ru Команда по баскетболу ЦАС Югры

По итогам обследования здания Центра адаптивного спорта комиссией принято решение ограничить доступ посетителей в учреждение и провести экспертизу металлоконструкций здания.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, семеро спортсменов из Центра адаптивного спорта Югры вошли в сборную России, которая примет участие в зимних Параолимпийских играх в Пекине в марте 2022 года.