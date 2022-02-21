Улан-Удэ, 21 февраля 2022, 09:10 — REGNUM Поликлиники в столице Бурятии Улан-Удэ с 21 февраля возобновили плановую медицинскую помощь. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения республики.
Пациентов просят уточнить расписание работы медицинских организаций, позвонив по телефонам.
Напомним, плановый приём в городских поликлиниках был прекращён в начале очередной волны пандемии коронавируса, связанного с приходом штамма «Омикрон».
На прошлой неделе ограничения начали смягчать. Так, в республике возобновили работу школы, детсады и ссузы. Кроме того, разрешено открыться ночным клубам и банкетным залам.
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