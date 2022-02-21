Улан-Удэ, , 09:10 — REGNUM Поликлиники в столице Бурятии Улан-Удэ с 21 февраля возобновили плановую медицинскую помощь. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

Поликлиника в Улан-Удэ Правительство Бурятии

Пациентов просят уточнить расписание работы медицинских организаций, позвонив по телефонам.

Напомним, плановый приём в городских поликлиниках был прекращён в начале очередной волны пандемии коронавируса, связанного с приходом штамма «Омикрон».

На прошлой неделе ограничения начали смягчать. Так, в республике возобновили работу школы, детсады и ссузы. Кроме того, разрешено открыться ночным клубам и банкетным залам.

Читайте ранее в этом сюжете: В Бурятии сняли ограничения для общепита и ночных клубов