Улан-Удэ, 21 февраля, 2022, 09:10 — ИА Регнум. Поликлиники в столице Бурятии Улан-Удэ с 21 февраля возобновили плановую медицинскую помощь. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

Правительство Бурятии Поликлиника в Улан-Удэ

Пациентов просят уточнить расписание работы медицинских организаций, позвонив по телефонам.

Напомним, плановый приём в городских поликлиниках был прекращён в начале очередной волны пандемии коронавируса, связанного с приходом штамма «Омикрон».

На прошлой неделе ограничения начали смягчать. Так, в республике возобновили работу школы, детсады и ссузы. Кроме того, разрешено открыться ночным клубам и банкетным залам.