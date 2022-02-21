Москва, , 09:09 — REGNUM В Москве в День защитника Отечества станут бесплатными уличные парковки. Об этом сообщает 21 февраля официальный сайт мэра и правительства столицы.

Парковка Krd.ru

Уточняется, что 23 февраля не будет взиматься плата даже на тех парковочных местах, где установлен наиболее высокий тариф — 450 рублей в час.

Как рассказал вице-мэр Москвы Максим Ликсутов, в праздничные дни на столичные дороги выезжает меньше машин.

«Просим жителей внимательно относиться к правилам дорожного движения и парковаться только в специально отведенных для этого местах, чтобы не спровоцировать дорожно-транспортные происшествия и не создать помех движению транспорта», — сказал он.