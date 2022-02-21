Гори, Грузия, , 09:08 — REGNUM Неизвестные вандалы облили красно краской памятник Иосифу Сталину, недавно установленный в селе Вариани Горийского муниципалитета Грузии. Об этом сообщает телеканал «Формула».

Сталин Иван Шилов © ИА REGNUM

Памятник установили недавно. Его бетонный постамент ещё нуждается в отделке. Жители села не сообщили журналистам, кто поставил памятник, на рассказали, что это было сделано по их просьбе. Вокруг монумента планируется разбить сквер.

В мэрии пока не ответили на запрос о том, было ли дано разрешение на возведение памятника бывшему советскому лидеру.

Стоит отметить, что в Гори многие продолжают с уважением относиться к Сталину. Памятник ему там простоял до 2010 года, и власти из-за сопротивления населения не могли его снести, в том числе во время «развенчания культа личности», когда СССР возглавлял Никита Хрущёв. Когда президентом Грузии стал Михаил Саакашвили то памятник тайно демонтировали ночью.