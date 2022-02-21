Оттава, 21 февраля, 2022, 09:08 — ИА Регнум. Расследование после наезда лошади на женщину в ходе протестов против связанных с пандемией коронавируса ограничений в Оттаве начал отдел по расследованию за деятельностью полиции Канады. Об этом 20 февраля сообщил полиция канадской столицы на своей странице в соцсети Twitter.

Александр Погожев ИА REGNUM Лошадь арабской породы

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«Отдел специальных расследований, пользуясь своими полномочиями, начал изучать два происшествия (в ходе разгона митинга дальнобойщиков в Оттаве), в том числе то, в котором было замешано подразделение конной полиции из Торонто», — говорится в сообщении.

При этом ранее в соцсетях появились кадры разгона полицией протестной акции 18 февраля, в ходе чего два конных полицейских затоптали двух человек, включая женщину на ходунках. Этот факт вызвал у жителей Канады волну негодования.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее МИД Канады призвал граждан этой страны избегать поездок в Белоруссию из-за риска «вооружённого конфликта» с Украиной.