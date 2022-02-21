Владивосток, 21 февраля, 2022, 09:19 — ИА Регнум. В Приморье весной введут QR-код на такси — это позволит обезопасить пассажиров от услуг нелегальных перевозчиков, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

(сс) Nucleo Editorial Такси

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Новая форма разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров будет содержать специальный QR-код.

«Пассажир, просканировав код любым современным смартфоном, сможет проверить действительность данного разрешения, тем самым обезопасив свои поездки», — пояснили в министерстве цифрового развития и связи.

Как сообщало ИА REGNUM, в Оренбурге суд рассмотрел дело о ДТП с участием автомобиля, вызванного горожанкой через приложение «Яндекс.Такси». Женщина требовала компенсацию морального вреда за травмы, полученные в результате ДТП.