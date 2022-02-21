Пермь, 21 февраля, 2022, 09:06 — ИА Регнум. В Перми проведут комплексную техническую проверку готовности региональной системы оповещения. Мероприятие назначено на 2 марта. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Gorodperm.ru Проверка

В день проверки в течение пяти минут будет звучать сирена. Горожан просят соблюдать спокойствие и не поддаваться панике. Проверка систем оповещения проводится в плановом режиме и носит учебный характер.

Стоит отметить, систему оповещения проверяют ежегодно при подготовке сил и средств Пермского края к паводкоопасному и пожароопасному периодам.