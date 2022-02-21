Вашингтон, , 09:12 — REGNUM Размещение дополнительных сил НАТО в Польше носит «оборонительный» характер, оно направлено на предупреждение провокаций. Об этом заявили в Госдепартаменте США, комментируя учения американских военных на польской территории.

Военные учения НАТО (сс) U.S. Army photo by Sgt. David Turner)

«Размещение сил НАТО всегда оборонительно и соразмерно. Оно не нацелено на провокацию конфликта, а наоборот — на его предупреждение», — сообщили в Госдепе РИА Новости.

Недавно США направили в Польшу 1700 военнослужащих, а Великобритания — еще 350. Позднее в Вашингтоне сообщили, что перебросили в Польшу ещё 3 тыс. военных.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее польский министр обороны Мариуш Блащак рассказал об учениях вблизи границы с Украиной, в которых принимают участие американские военные.

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