Уфа, 21 февраля, 2022, 09:05 — ИА Регнум. Раны и царапины зафиксировали на теле ребенка после нападения на него собаки в Башкирии. Об этом 21 февраля сообщили в пресс-службе минздрава региона.

Администрация Улан-Удэ Собака

Сообщается, что под Уфой собака напала на шестилетнего ребенка.

По информации некоторых СМИ, соседская собака сорвалась с цепи и напала на мальчика на детской площадке. Другие соседи смогли отогнать животное. Ребёнка срочно доставили в больницу.

«В настоящее время состояние ребенка оценивается как средней тяжести. На теле пострадавшего зафиксировали раны и царапины. Вся необходимая помощь оказывается», — сообщили в пресс-службе республиканского министерства здравоохранения.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии проводят проверку после нападения стаи собак на девушку.