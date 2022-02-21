Москва, , 09:02 — REGNUM До трёх градусов тепла ожидается в Москве 21 февраля, сообщает центр погоды «Фобос».

Оттепель Дарья Антонова © ИА REGNUM

"Сегодня столичный регион будет находиться на орбите влияния североатлантического циклона, генерирующего поля облачности и небольших осадков при температурном фоне на семь-восемь градусов выше положенной климатической нормы», — рассказали синоптики.

В столице ожидается облачная погода с небольшими осадками. Воздух прогреется о трёх градусов тепла, в Подмосковье — до четырёх градусов. Скорость ветра будет достигать десяти метров в секунду.