Париж, 21 февраля 2022, 09:02 — REGNUM Требование России о нерасширении Североатлантического альянса на восток справедливо, заявил депутат Европарламента от Франции Жордан Барделль в эфире телеканала BFMTV.
Евродепутат уточнил, что в 1991 году между США и президентом СССР Михаилом Горбачевым была заключена договоренность о нерасширении альянса на восток к границам России.
Напомни, ранее Spiegel сообщил, что Национальный архив Великобритании обнаружил документ 1991 г., в котором Запад заявил о неприемлемости расширения НАТО на восток. Договор представляет собой протокол встречи представителей внешнеполитических ведомств США, Британии, Франции и ФРГ в Бонне 6 марта 1991 г. По итогам встречи ее участники пришли к соглашению, что членство стран Восточной Европы в НАТО «неприемлемо».
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