Париж, 21 февраля, 2022, 09:02 — ИА Регнум. Требование России о нерасширении Североатлантического альянса на восток справедливо, заявил депутат Европарламента от Франции Жордан Барделль в эфире телеканала BFMTV.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

«Требование России… о том, что НАТО не должно нагрянуть к её границам, легитимно», — сказал он.

Евродепутат уточнил, что в 1991 году между США и президентом СССР Михаилом Горбачевым была заключена договоренность о нерасширении альянса на восток к границам России.

«Нельзя воевать ни с Россией, ни с США, но нужно искать сбалансированный подход», — заключил он.

Напомни, ранее Spiegel сообщил, что Национальный архив Великобритании обнаружил документ 1991 г., в котором Запад заявил о неприемлемости расширения НАТО на восток. Договор представляет собой протокол встречи представителей внешнеполитических ведомств США, Британии, Франции и ФРГ в Бонне 6 марта 1991 г. По итогам встречи ее участники пришли к соглашению, что членство стран Восточной Европы в НАТО «неприемлемо».

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