Улан-Удэ, 21 февраля, 2022, 09:02 — ИА Регнум. В столице Бурятии Улан-Удэ 21 февраля прокатилась очередная волна «минирований» школ. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе комитета по образованию администрации города, «информация носит признаки фейковости».

Министерство образования Республики Бурятия Средняя общеобразовательная школа №40 в Улан-Удэ

Тем не менее, учащихся эвакуировали из зданий и отправили домой. В настоящее время на местах работают группы разминирования ОМОН.

«Обучение второй смены будет организовано в дистанционном формате. Родителей учащихся благодарим за понимание. Педагогические коллективы за организованную эвакуацию», — отметили в комитете.

Как сообщало ИА REGNUM, волны лжеминирований периодически захлёстывают регионы России. В Красноярске после поступления очередных сообщений приняли решение о продолжении обучения детсадов и школ в очном режиме.

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