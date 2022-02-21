Чита, , 09:01 — REGNUM В правительстве Забайкалья выразили готовность принять эвакуированных жителей Донбасса. Об этом 21 февраля сообщил первый вице-премьер правительства края Андрей Кефер.

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Следите за развитием событий в трансляции: «Украина атакует Донбасс. ДНР и ЛНР эвакуируют граждан в Россию — трансляция»

«Позиция сформирована. В подобных ситуациях мы однозначно не можем оставаться в стороне. В случае необходимости мы будем принимать эвакуированных. Места и условия необходимо проработать, посмотреть, какие у нас есть резервы. Но позиция в этой части принципиальная: людей мы не бросим и будем помогать», — пояснил чиновник.

Напомним, из-за эскалации конфликта в ДНР и ЛНР с 18 февраля началась эвакуация граждан в Россию. В первую очередь вывозят стариков, женщин и детей. Это сотни тысяч человек. Главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник объявили общую мобилизацию граждан. Ситуация продолжает обостряться. Помочь эвакуированным жителям выразили порядка 30 субъектов страны. Для этого будут развёрнуты пункты временного размещения на территории учреждений социальной сферы, санаториев, пансионатов.

По поручению президента РФ Владимира Путина беженцам из провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик выплатят 10 тысяч рублей. Редакция ИА REGNUM ведет трансляцию о том, что происходит в Донбассе.

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