Соликамск, Пермский край, 21 февраля, 2022, 09:00 — ИА Регнум. В городе Соликамске Пермского края вынесен приговор по делу о сексуальном насилии в отношении ребенка младше 14 лет. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

Суд

Фигурантом уголовного дела стал 50-летнйи горожанин, уже имеющий судимость — за кражу. Теперь он признан виновным в иных действиях сексуального характера с применением насилия, совершенные в отношении ребенка. По данным следствия, в мае 2021 года мужчина завел девочку за здание магазина, где в кустах совершил насильственные действия сексуального характера.

Суд приговорил пермяка к 16 годам лишения свободы с ограничением свободы на полтора года. Отбывать наказание мужчина будет в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.