Сеул, , 08:59 — REGNUM Правительство Южной Кореи призвало сограждан как можно скорее покинуть Украину. Об этом 20 февраля сообщило Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

По их словам, очередной призыв был выпущен в связи с усилением обстрелов на востоке Украины, а также новыми опасениями по поводу начала войны.

По состоянию на 19 февраля на Украине находились 68 граждан Южной Кореи, не считая дипломатический персонал.

Ранее посольство переместило своих сотрудников во временные офисы во Львове и в Пшемысле (Польша), а также предоставило аварийные комплекты и информацию о бомбоубежищах оставшимся гражданам на случай непредвиденных обстоятельств.

Отмечается, что 20 февраля представители Совета национальной безопасности при президенте Южной Кореи провели заседание, в ходе которого обсудили реакцию правительства на ситуацию на Украине. Встреча проходила под председательством главы Управления национальной безопасности Со Хуна и была посвящена усилиям по эвакуации граждан Южной Кореи.

Участники заседания также обсудили потенциальные экономические последствия украинского кризиса и способы создания условий для диалога с КНДР после закрытия зимних Олимпийских игр в Пекине.