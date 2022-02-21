Вашингтон, , 08:55 — REGNUM Граждане США просят предоставить им более подробную информацию после срочного предупреждения американского посольства в Москве с рекомендацией подумать о плане выезда из России из-за якобы существующей угрозы терактов и нападений.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

Один из пользователей Хосе Дейнес d комментариях к публикации пресс-секретаря посольства Джейсона Ребхольца иронично указал на то, что посольство ссылается на источники массовой информации.

«Я рассчитывал на более точную и надёжную информацию от своего правительства», — добавил он.

«Самостоятельно подготовить план эвакуации, не предполагающий помощи правительства США». Пожалуйста, объясните это более подробно», — попросил Марк Мёрфи.

Другой пользователь напомнил, что иностранным гражданам уже несколько недель рекомендуют покинуть Россию и Украину, при этом посольства подчеркивают, что не следует ожидать, что будут предоставлены ресурсы для оказания помощи людям, пытающимся уехать из страны.

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«Согласно источникам СМИ… Я не знал, что Госдепартамент опирается на источники СМИ… Это смешно», — отмечает Михаил Якобсон.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посольство Соединённых Штатов в Москве предупредило находящихся в России граждан США о возможных терактах в РФ. Кроме того, в дипмисии посоветовали американским гражданам подумать о плане по выезду из России.

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова поинтересовалась, передавало ли посольство соответствующие данные российским коллегам по партнёрским каналам, А если нет, то как это всё понимать, обратилась в дипломатам Захарова. Экс-посол США в России Майкл Макфол посчитал предупреждение американского диппредставительства в Москве о возможности терактов и нападений в общественных местах посчитал необычным.