Москва, , 08:54 — REGNUM В Москве в День защитника Отечества 23 февраля все уличные парковки будут бесплатными, сообщается на портале мэра столицы.

Парковка в Москве Petr Magera

Не потребуется оплачивать парковку в том числе на улицах, где действует повышенный тариф — 380 руб. или 450 руб. в час в дневное время и 200 руб. в час в ночное время.

По мнению властей столицы, в праздничные дни на дороги традиционно выезжает меньше машин, поэтому парковки работают бесплатно. При этом парковки со шлагбаумом по-прежнему будут платными.

Как сообщало ИА REGNUM, для 13% мужского населения России лучшим презентом в День защитника Отечества являются деньги.

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