Соликамск, Пермский край, 21 февраля, 2022, 08:53 — ИА Регнум. В Пермском крае в ночь на 21 февраля произошло смертельное ДТП. Жертвами аварии стали четыре человека. Об этом сообщает «Рифей Пермь».

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

На трассе Красновишерск — Соликамск столкнулись автомобили «ВАЗ-2110» и МАЗ. По оперативной информации, 36-летний водитель легковой машины совершал обгон и не справился с управлением. Удар с грузовиком превратил «ВАЗ» в груду металлолома.

В результате аварии четыре человека: водитель и пассажиры легковой машины. Еще одна пассажирка в тяжелом состоянии доставлена в больницу. По факту ДТП полиция проводит проверку.