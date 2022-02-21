Уфа, , 08:49 — REGNUM Ухудшение погодных условий ожидается в Башкирии. Об этом 21 февраля сообщает пресс-служба ГИБДД по региону.

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Сообщается, что в регионе ожидаются перепады температурных режимов и усиление осадков. В республике может пройти мокрый снег, метель с ухудшением видимости и порывистым ветром. На дорогах может образоваться гололедица и снежный накат.

Госавтоинспекция Башкирии рекомендует водителям воздержаться от поездок на дальние расстояния на личных автомобилях.

Согласно данным Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды

Днем 21 февраля в Башкирии может потеплеть до +2°С. Возможно налипание мокрого снега на проводах и деревьях.

22 февраля в республике также ожидается мокрый снег. Температура воздуха ночью может опуститься до — 12 °C, днем может потеплеть до +2°С.

23 февраля в регионе может пройти мокрый снег, на дорогах снежный накат, гололедица. Столбик термометра ночью может опуститься до — 12 °C, днем воздух может прогреться до +1°С.