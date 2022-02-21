Нур-Султан, , 08:47 — REGNUM Необходимо расследовать деятельность семьи первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Об этом заявил журналистам министр юстиции республики Канат Мусин.

Нурсултан Назарбаев Иван Шилов © ИА REGNUM

Глава минюста отметил, что законодательство защищает членов семьи первого президента от уголовного преследования, но о запрете расследования преступлений там ничего не говорится.

«Закон защищает не от расследования, а от уголовного наказания. От расследования никто не защищен. Я говорю так, как написано в законе», — сказал Мусин.

Он добавил, что закон, который гарантирует неприкосновенность семье Назарбаева, также может быть отменён, если за это проголосует парламент.

Напомним, в Казахстане закон «О первом президенте» был принят в 2000 году. Он предусматривает неприкосновенность Назарбаева и членов его семьи. Их нельзя задерживать, обыскивать и допрашивать. Также неприкосновенность распространяется на имущество первого президента и членов его семьи.