Астана, 21 февраля, 2022, 08:47 — ИА Регнум. Необходимо расследовать деятельность семьи первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Об этом заявил журналистам министр юстиции республики Канат Мусин.

Иван Шилов ИА REGNUM Нурсултан Назарбаев

Глава минюста отметил, что законодательство защищает членов семьи первого президента от уголовного преследования, но о запрете расследования преступлений там ничего не говорится.

«Закон защищает не от расследования, а от уголовного наказания. От расследования никто не защищен. Я говорю так, как написано в законе», — сказал Мусин.

Он добавил, что закон, который гарантирует неприкосновенность семье Назарбаева, также может быть отменён, если за это проголосует парламент.

Напомним, в Казахстане закон «О первом президенте» был принят в 2000 году. Он предусматривает неприкосновенность Назарбаева и членов его семьи. Их нельзя задерживать, обыскивать и допрашивать. Также неприкосновенность распространяется на имущество первого президента и членов его семьи.