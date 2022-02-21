Москва, , 08:47 — REGNUM Открытие Московского скоростного диаметра (МСД) может улучшить экологию Москвы, сообщает 21 февраля официальный сайт мэра и правительства столицы.

Шоссе Дарья Антонова © ИА REGNUM

Предполагается, что открытие дороги снизит на 15% содержание диоксида углерода в воздухе, а на 20% — оксида углерода. Изменения должны последовать из-за снижения нагрузки на дорожную инфраструктуру.

«Открытие скоростного диаметра уменьшит перепробег транспорта, а также снизит количество автомобильных заторов на дорогах столицы, которые наносят самый большой урон окружающей среде», — сказал вице-мэр Москвы Андрей Бочкарёв.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в столице приняли решение объединить Северо-Восточную и Юго-Восточную хорды в Московский скоростной диаметр.