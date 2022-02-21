Амурск, Хабаровский край, , 09:01 — REGNUM В Амурске завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летней женщины, обвиняемой в служебном подлоге, мошенничестве и превышении должностных полномочий, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.

В суде Prokuror-kaluga.ru

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С 2017 года фигурантка была директором муниципального центра детского и юношеского туризма и экскурсий.

С 2017 по 2019 годы, используя своё служебное положение, она подписала ряд официальных документов, в которые были внесены ложные сведения о зачислении, переводе и выпуске 32 детей в объединение, созданное центром. Дети никогда не обучались и не посещали занятия, но это не помешало обвиняемой установить себе дополнительную доплату за якобы выполненную работу в качестве педагога объединения. Женщина незаконно получила более 200 тыс. рублей доплаты.

Кроме того, в июне 2018 года она выдала находившийся на балансе центра катамаран педагогу для сплава по реке. Использование плавсредства не было предназначено для личных целей сотрудников. Также в Хабаровском крае наблюдалось ухудшение погодных условий, несмотря на это мужчина совместно с его друзьями начал сплав по реке Амгунь. Использование катамарана в неблагоприятных погодных условиях повлекло его опрокидывание, во время которого утонула женщина.

Вину обвиняемая не признала.

Как сообщало ИА REGNUM, в Республике Алтай завершено расследование уголовного дела против бывшего ректора Горно-Алтайского государственного университета.