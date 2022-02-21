Абакан, , 08:45 — REGNUM Ещё семь человек с диагнозом «коронавирусная инфекция» скончались в Хакасии, сообщили ИА REGNUM 21 февраля в региональном правительстве.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: в ожидании сигнала на снижение — трансляция»

Как уточнили в оперштабе, жертвами COVID-19 стали четыре женщины (61 год, 66 лет, 85 лет, 87 лет) и трое мужчин (63 года, 68 лет, 75 лет).

С начала 2022 года в Хакасии умерли 210 пациентов с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 января 2022 года в регионе подтверждено 25 489 случаев COVID-19.

Читайте ранее в этом сюжете: В Хакасии выздоровели ещё 916 ковид-пациентов