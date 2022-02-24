Барнаул, , 12:42 — REGNUM Исторически сложилось, что столица Алтайского края всегда утопала в зелени. Но времена меняются, а деревья стареют. Власти Барнаула 18 февраля ознакомили экспертное сообщество с концепцией озеленения краевого центра «Барнаул — зеленый город». Работы ведутся на основе пожеланий граждан, нацпроекта «Жилье и городская среда» и предполагают создание зеленых зон в каждом районе, чтобы у горожан стало больше комфортных мест для прогулок и активного отдыха. Подробности сообщает пресс-центр городской мэрии.

Барнаул Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

Разработкой концепции занимались сотрудники Алтайского государственного технического университета совместно с архитекторами, учеными и экспертами в области озеленения.

«Нами были проведены научно-исследовательские работы, которые оценивали историю озеленения города, архитектурно-планировочные решения, была проведена оценка жизненного состояния деревьев, кустарников, цветочных культур и определены факторы, которые приводят к ослабленности зеленых насаждений, в том числе были проанализированы и нормы озеленения.

В результате нами предложен новый ассортимент древесных и кустарниковых растений, цветочных культур, а также растений, которые будут использоваться для современного и альтернативного озеленения, разработаны методические рекомендации, которые позволят качественно улучшить и систематизировать агротехнический уход за посадками в городе», — пояснила директор Института биологии и биотехнологии Алтайского государственного университета, доктор биологических наук, профессор Марина Силантьева.

По оценке архитектора Андрея Атаджанова, удалось сформировать конкретные схемы по комплексному озеленению Барнаула, включая создание новых парков и скверов, что позволит обеспечить комфорт для горожан в шаговой доступности.

Оценивая концепцию, глава города Барнаула Вячеслав Франк отметил, что это — проект на перспективу.

«Концепция — это отправная точка в создании новой экосистемы Барнаула: новых зеленых зон во дворах, парков и скверов для массового отдыха горожан, площадок для выгула домашних питомцев. Такие зоны должны появиться в каждом районе. И сегодня я поручил администрациям районов изучить документ и внести свои предложения», — пояснил мэр.

Руководитель КГКУ «Фонд имущества Алтайского края» Владислав Вакаев обратил внимание необходимость увеличения в городе общественных территорий. Этой теме он посвятил отдельную заметку в своём телеграм-канале.

«Авторы концепции предложили создать целую сеть восстановленных и новых парков и скверов, которые позволят решить проблему дефицита и доступности зеленых насаждений. Среди них и те, о которых давно говорят горожане: остров Побочень, парк за «Европой», и новые — за вокзалом, в новостройках за улицей Просторной, в частном секторе в районе Ядринцева-Пролетарская и многие другие — всего 15 парков», — пояснил, Владислав Вакаев.

Резюмируя он отметил: «Если мы хотим сделать Барнаул по-настоящему зеленым городом, включаться в работу нужно всем — и бизнесу, и общественным организациям, и, главное, всем горожанам».

Как сообщало ИА REGNUM, нацпроект «Жильё и городская среда» повышает комфорт горожан и делает жизнь лучше. К 2030 году качество городской среды должно быть улучшено в 1,5 раза.