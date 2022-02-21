Пермь, , 08:43 — REGNUM На должность и.о. министра культуры Пермского края назначена Алла Платонова. Ранее она являлась директором по развитию Пермского театра оперы и балета. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на свои источники.

Назначение Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным издания «Коммерсантъ», новый руководитель представлен сотрудникам ведомства утром 21 февраля. Минкульт оказался обезглавленным после отставки Вячеслава Торчинского в конце 2020 года.

Добавим, Алла Платонова имеет диплом филолога Пермского государственного университета. С 2001 года работала в Пермской опере.