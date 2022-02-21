Пермь, 21 февраля, 2022, 08:43 — ИА Регнум. На должность и.о. министра культуры Пермского края назначена Алла Платонова. Ранее она являлась директором по развитию Пермского театра оперы и балета. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на свои источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Назначение

По данным издания «Коммерсантъ», новый руководитель представлен сотрудникам ведомства утром 21 февраля. Минкульт оказался обезглавленным после отставки Вячеслава Торчинского в конце 2020 года.

Добавим, Алла Платонова имеет диплом филолога Пермского государственного университета. С 2001 года работала в Пермской опере.